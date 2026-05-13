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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Orla Mining Ltd(ORLA-US)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為24.15元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Orla Mining Ltd(ORLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.61元，其中最高估值2.28元，最低估值1.39元，預估目標價為24.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.28(2.28)2.413.713.71
最低值1.39(1.39)1.41.591.61
平均值1.79(1.84)1.732.642.7
中位數1.61(1.79)1.732.722.77

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.17億19.52億25.32億16.60億
最低值15.52億14.98億14.55億14.34億
平均值17.15億16.68億21.42億15.47億
中位數17.00億16.12億21.96億15.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.110.17-0.090.280.33
營業收入409萬1.93億2.34億3.44億10.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Orla Mining Ltd(ORLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSORLA

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