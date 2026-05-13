鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class A(OKLO-US)EPS預估上修至-0.78元，預估目標價為90.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.82元上修至-0.78元，其中最高估值-0.45元，最低估值-1.18元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.45(-0.38)
|-0.23
|-0.24
|-0.1
|最低值
|-1.18(-1.18)
|-1.28
|-1.4
|-0.92
|平均值
|-0.8(-0.79)
|-0.91
|-0.93
|-0.44
|中位數
|-0.78(-0.82)
|-0.92
|-0.93
|-0.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,400萬
|6,400萬
|4.28億
|5.49億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|平均值
|202萬
|821萬
|7,070萬
|1.76億
|中位數
|0.00
|70萬
|4,188萬
|1.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|0.06
|0.20
|-0.74
|-0.72
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Oklo Inc. Class A(OKLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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