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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class A(OKLO-US)EPS預估上修至-0.78元，預估目標價為90.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.82元上修至-0.78元，其中最高估值-0.45元，最低估值-1.18元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.45(-0.38)-0.23-0.24-0.1
最低值-1.18(-1.18)-1.28-1.4-0.92
平均值-0.8(-0.79)-0.91-0.93-0.44
中位數-0.78(-0.82)-0.92-0.93-0.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,400萬6,400萬4.28億5.49億
最低值0.000.000.000.00
平均值202萬821萬7,070萬1.76億
中位數0.0070萬4,188萬1.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.020.060.20-0.74-0.72
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Oklo Inc. Class A(OKLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOKLO

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