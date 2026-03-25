search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class A(OKLO-US)EPS預估下修至-0.77元，預估目標價為92.25元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.75元下修至-0.77元，其中最高估值-0.38元，最低估值-1.18元，預估目標價為92.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.38(-0.38)-0.240.45-0.11
最低值-1.18(-1.03)-1.23-1.38-0.92
平均值-0.75(-0.72)-0.84-0.77-0.55
中位數-0.77(-0.75)-0.87-0.9-0.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,400萬1.11億4.28億2.25億
最低值0.000.000.000.00
平均值247萬1,359萬7,765萬1.02億
中位數35萬83萬3,029萬6,035萬

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.020.060.20-0.74-0.72
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Oklo Inc. Class A(OKLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOKLO

相關行情

台股首頁我要存股
Oklo Inc. Class A54.96-2.31%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty