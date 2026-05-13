鉅亨速報 - Factset 最新調查：Karman Holdings Inc.(KRMN-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Karman Holdings Inc.(KRMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.66元下修至0.64元，其中最高估值0.71元，最低估值0.6元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.71(0.76)
|1.03
|1.35
|最低值
|0.6(0.6)
|0.92
|1.32
|平均值
|0.65(0.67)
|0.98
|1.34
|中位數
|0.64(0.66)
|0.99
|1.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.40億
|9.57億
|12.17億
|13.52億
|最低值
|7.15億
|8.90億
|11.39億
|13.52億
|平均值
|7.26億
|9.31億
|11.70億
|13.52億
|中位數
|7.26億
|9.28億
|11.61億
|13.52億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.11
|0.03
|0.10
|0.13
|營業收入
|2.26億
|2.81億
|3.45億
|4.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Karman Holdings Inc.(KRMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Karman Holdings Inc.(KRMN-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為125.00元
- 美伊開戰噴漲後還能追？《巴隆》點名「6檔」軍工股：獲利成長翻倍、AI無人機成新戰場
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nextracker Inc - Class A(NXT-US)EPS預估下修至4.55元，預估目標價為139.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class A(OKLO-US)EPS預估上修至-0.78元，預估目標價為90.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇