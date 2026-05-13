鉅亨網記者王莞甯 台北
網家 (8044-TW) 今 (13) 日公布第一季財報，稅後虧損 7973 萬元，每股虧損 0.39 元，連虧 13 個季度，但虧損金額為 2024 年第三季以來最少，顯示運效能優化的初步成效。
網家第一季合併營收 95.89 億元，年增 7.1%，營業毛利 14.77 億元，年增 24.6%，毛利率提升至 15.4%，年增 2.2 個百分點，使單季稅前損益轉正。
網家指出，第一季 B2C 電商本業 PChome 24h 購物受惠於品牌旗艦新機上市、AI 硬體需求升溫，以及遊戲主機與熱門遊戲新作，營收轉為成長、虧損收斂，具體展現營運效能優化的初步成效。
網家強調，PChome 24h 購物將持續鞏固 3C 新品首選平台定位，深化手機、電腦、遊戲主機和周邊硬體等核心品類布局，同時擴充家電百貨與生活消費品類商品完整度。
同時，網家推進 OMO 創新服務，「PChome 超速配」超商快速取貨服務於春節物流繁盛期間維持穩定準時配達率，帶動消費者黏著與回購表現，再加上去年第四季加入 uniopen 會員生活圈並開通 OPENPOINT 點數折抵功能，成功帶動會員綁定與下單轉換，推升回購意願。
除核心電商業務外，網家提到，賦能服務持續成長，第一季 3PL 第三方物流營收年對年雙位數成長，RMN 零售媒體網路收入也較去年同期呈雙位數成長。
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