鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-08 17:43

富邦媒總經理谷元宏今 (8) 日指出，台灣電商滲透率只有 15%，中長期持續提升可期，富邦媒會積極拉升 GMV 來搶新增的份額，雖價格永遠是零售重要的一部分，但 momo 在不同時期和品項與其他競爭平台互有領先，今年更要積極做的是在服務，履約體驗已成為電商競爭的關鍵分水嶺。

對於電商服務，谷元宏先強調物流的領導地位，「不是只有做到快，還有準點率、回收服務」。

‌



據富邦媒統計， 2025 年 momo 速達服務準時率達 90% 以上，到貨時間成為可以被消費者信任的承諾，在此基礎上，momo 目標持續將履約能力從配送效率延伸至服務深度。

例如，近期空調、冰箱等大家電需求升溫，消費者關注的不只是「買得到」，更在於「能否快速安裝、後續是否有保障」，momo 將透過「大家電安心配」服務，整合配送、安裝與售後流程，讓高單價商品從準時送達進一步升級為安心交付。

同時，momo 推進北中南物流布局，結合全自動化設備與 AI 智慧調度來強化履約能力，中區物流中心預計於 2027 年啟用，屆時北中南三地完整物流骨幹成形，平台履約能力將由單點優化升級為全鏈路、可規模化的服務體系。

在 AI 應用如火如荼發展下，momo 將 AI 定位為驅動全平台效率與成長的核心基礎建設，而非單一功能，其中，在行銷端，momo Ads 精準廣告帶動品牌參與數年增逾 50%，廣告導流成本降低逾 35%，而商品推薦則帶動人均點擊提升 24%。

谷元宏說，今年 momo 將持續投入 AI Shopping Agent 與搜尋推薦優化，推動購物體驗從「主動搜尋」進一步演進為「需求理解與精準配對」，強調 AI 已開始直接影響 GMV，當 AI 成為基礎建設，競爭優勢會隨時間持續累積，這是 momo 定義電商下一階段競爭規則的方式。