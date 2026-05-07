鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-07 10:12

momo 富邦媒 (8454-TW) 將在桃竹苗核心物流廊道完成關鍵布點，攜手富邦人壽共同投資打造新一代智慧物流園區─湖口園區，預計 2029 年完工啟用，富邦媒強調，台灣電商物流競爭進入基礎建設決勝期，倉網密度和區位布局，已成為平台履約能力的核心門檻。

湖口園區總開發量體 8.8 萬坪，將建置 3 棟涵蓋自動化倉儲、常溫和冷鏈用途的大型設施，富邦媒表示，此將成為 momo 強化北台灣倉網韌性的重要支柱，也是富邦集團旗下資源協作、共同提升電商履約競爭力的具體實踐。

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湖口物流園區距離國道一號湖口交流道僅 300 公尺，距桃園國際機場僅約 40 公里，除了可深度串聯桃竹苗與大台北消費圈，並具備跨境商品進出的國際物流銜接條件，富邦媒樂觀看待，在電商市場競爭激烈的環境下，湖口節點將填補 momo 現有倉網的區域覆蓋缺口，更在高周轉商品、大型商品、跨境品類的調度鏈上形成結構性優勢。

同時，富邦媒預計湖口物流園區可提升倉儲處理量逾 30%，使大促高峰期間可吸收訂單爆量、維持服務水準的系統性能力，而非依賴人力擴充或臨時調度的短期應急。

富邦媒總經理谷元宏強調，電商競爭已進入基礎建設競爭的階段，深耕多年且持續投入智慧化升級的物流體系，將是平台長期競爭力最穩固的基礎。

湖口物流園區也規劃申請綠建築黃金級及智慧建築標章，並系統性導入節能減碳建築設計；富邦媒說明，momo 將永續理念直接內嵌於物流節點的設計決策，涵蓋倉儲能源管理、包材減量和配送流程減碳，以低碳化、智慧化物流體系呼應 ESG 長期目標。