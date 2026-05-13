鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-13 19:52

東台精機 (4526-TW) 今 (13) 日召開董事會，會中通過 2026 年第一季合併財務報告，並決議多項議案。延續今年初宣示的轉型藍圖，東台集團進一步落實公司治理與營運升級，集團旗下專注於航太的亞太菁英，由具備豐富跨國營運經驗的范炘接任董事長，原副總經理張致瑋升任總經理。

左起為：亞太菁英總經理張致瑋、東台精機董事長嚴瑞雄與亞太菁英董事長范炘。（圖／東台提供）

東台精機第一季合併營收 10.8 億元，較去年同期減少 29%，稅後淨損 1.7 億元，每股稅後純益 (EPS) -0.65 元。東台指出，第一季因處設備交貨過渡期導致認列遞延，但隨著高階電子製程設備訂單陸續驗收，4 月營收已達 4.4 億元，預期第二季營運動能將逐步放大。

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此次亞太菁英人事布局，新任董事長范炘曾擔任東台精機獨立董事多年，並曾任福特六和及江鈴汽車總裁、鴻騰精密董事長特助與東元電機總經理，擁有深厚的國際營運管理實績；新任總經理張致瑋於亞太菁英服務近 17 年，深耕五軸加工與航太應用技術。兩人將結合跨國管理視野與技術深耕優勢，帶領亞太菁英邁向新局。