鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-19 20:12

新光三越今 (19) 日睽違 16 年發表全新制服，6 月登場，同時，本周六將擴大招募百貨零售新血，大台北地區 8 家分店聯招，職缺涵蓋營業儲備幹部、顧客服務人員、行銷企劃課員等。

新光三越新制服亮相 北部8店聯合釋職缺。(圖：新光三越提供)

新光三越說明，企業制服往往被視為企業形象重要表現，此次更新中以「員工為本、永續為軸」的核心理念，為員工量身設計舒適自在的衣著，同時支持在地產業發展、友善環境來實踐永續精神。

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新光三越全新制服製作由新光紡織、康翔制服負責，選用在地布料與廠房生產，部分單品採用單一材質聚酯纖維，符合制服需求的完美比例布料，未來服裝汰換無須分類拆卸，可整件裝回收，接軌國際主流趨勢「可回收性設計 (Design for Recycling，DfR)」，讓制服不只是形象外在更新，更展現以行動實踐永續的企業內在底蘊。

而制服設計由旅法台灣設計師 Peter Wu 首度跨界合作，採簡約俐落的設計語言，結合品牌識別元素，並考量到多元族群工作需求，減去領結禮帽、開放褲 / 裙、皮鞋 / 白鞋選擇，大幅提升制服活動性與實穿性，同時兼具整齊一致企業專業服務形象。

隨著畢業季來臨，新光三越實踐人才培育承諾，本周六將舉辦獨立徵才活動擴大招募百貨零售新血，大台北地區 8 家分店聯招，職缺涵蓋營業儲備幹部、顧客服務人員、行銷企劃課員等，並提供完善培訓制度與透明升遷管道，讓即將邁入職場的社會新鮮人，能順利銜接職涯發展。