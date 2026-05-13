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〈台股盤後〉漲多震盪回防4萬1 金融股成避風港 收跌523點失守5日線

鉅亨網記者黃皓宸 台北

台股今 (13) 日受美國 CPI 數據高於預期及半導體類股重跌雙重打擊，加上台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 向下修正，盤中一度重挫逾 880 點，跌超 2%，回測 4 萬 1 整數關卡，盤面上以 PCB、生技醫療、被動元件及金融股表現較佳，終場下跌 523.82 點或 1.15%，收 41,374.5 點失守 5 日線，成交量 1.2 兆元較昨日縮減減逾 1,700 億元。

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〈台股盤後〉漲多震盪回防4萬1 金融股成避風港 收跌523點失守5日線。(鉅亨網資料照)

權值股部分，台積電今日成為大盤壓盤重心，開低走低，最後一盤遭砍 6000 張大單以上，下跌 1.55%，收 2,220 元失守 5 日線；聯發科 (2454-TW) 因漲多遭關禁閉情況下，也重跌 5.54%；聯電 (2303 -TW) 跌 5.84%；鴻海 (2317-TW) 則是開低走高，收漲 0.4%；奇鋐 (3017 -TW) 則受惠 AI 伺服器水冷散熱需求爆發，逆勢漲 2.58%。


大盤今日拉回修正，資金也回流金控股，由於金融股今年股息配發率多檔超過 4%，也成為資金獲利避風港，中信金 (2891-TW) 漲 2.62%、元大金 (2885-TW) 漲 2.2%，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 漲幅超過 1%。

生技醫療股方面，中化生 (1762-TW)、藥華藥 (6446-TW)、北極星藥業 - KY(6550-TW)、訊映 (4155-TW) 開盤後早早收漲停板。

PCB、CCL 類股因 AI 伺服器與高速運算需求推升，股價今日也逆勢上揚，欣興 (3037-TW) 漲 1.94%、台光電 (2383 -TW) 漲 0.61%、臻鼎 - KY(4958 -TW) 漲 8.72%、健鼎 (3044-TW) 漲停板；南電 (8046-TW) 則遭大股東南亞處分賣壓跌 2.2%。

被動元件部分，受惠 AI 伺服器高速運算需求持續攀升，被動元件產業迎來新一波升級與漲價循環，今日也不受盤勢影響，包括千如 (3236-TW)、臺慶科 (3357-TW) 漲停板，信昌電 (6173-TW)、金山電 (8042 -TW) 漲幅超過 8%，華新科 (3236-TW) 漲 6.1%。

分析師表示，目前盤勢是漲多進行修正的格局，並非已轉為空頭，預期修正仍會撐在 4 萬點左右，但持股水位高者應降低持股，下半周進入震盪，指數區間約在 41,000-41,150 點左右，投資人可觀察業績財報佳、配合有題材加持的公司，逢低進場布局遭下殺的績優股。


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台積電2220-1.55%
臺慶科213+9.79%
千如38.85+9.90%
南電880-2.22%
健鼎529+9.98%
欣興892+1.94%
訊映14.2+9.65%
藥華藥782+9.99%
中化生37.95+10.0%
國泰金77.3+1.18%
富邦金94.7+1.07%
元大金55.8+2.20%
中信金54.9+2.62%
鴻海251+0.40%
聯發科3495-5.54%
北極星藥業-KY17.9+9.82%
信昌電159+8.16%

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