鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-13 14:25

台股今 (13) 日受美國 CPI 數據高於預期及半導體類股重跌雙重打擊，加上台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 向下修正，盤中一度重挫逾 880 點，跌超 2%，回測 4 萬 1 整數關卡，盤面上以 PCB、生技醫療、被動元件及金融股表現較佳，終場下跌 523.82 點或 1.15%，收 41,374.5 點失守 5 日線，成交量 1.2 兆元較昨日縮減減逾 1,700 億元。

〈台股盤後〉漲多震盪回防4萬1 金融股成避風港 收跌523點失守5日線。(鉅亨網資料照)

權值股部分，台積電今日成為大盤壓盤重心，開低走低，最後一盤遭砍 6000 張大單以上，下跌 1.55%，收 2,220 元失守 5 日線；聯發科 (2454-TW) 因漲多遭關禁閉情況下，也重跌 5.54%；聯電 (2303 -TW) 跌 5.84%；鴻海 (2317-TW) 則是開低走高，收漲 0.4%；奇鋐 (3017 -TW) 則受惠 AI 伺服器水冷散熱需求爆發，逆勢漲 2.58%。

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PCB、CCL 類股因 AI 伺服器與高速運算需求推升，股價今日也逆勢上揚，欣興 (3037-TW) 漲 1.94%、台光電 (2383 -TW) 漲 0.61%、臻鼎 - KY(4958 -TW) 漲 8.72%、健鼎 (3044-TW) 漲停板；南電 (8046-TW) 則遭大股東南亞處分賣壓跌 2.2%。