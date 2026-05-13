SEMI：2025年全球半導體材料市場營收達732億美元 創歷史新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-13 10:53

SEMI 國際半導體產業協會今 (13) 日公布最新《半導體材料市場報告》(MMDS)，預計 2025 年全球半導體材料市場營收年增 6.8%，達 732 億美元，創下歷史新高。晶圓製造材料與封裝材料兩大項目同步成長，反映出製程複雜度提升、先進製程需求增加，以及高效能運算與高頻寬記憶體 (HBM) 製造投資持續推進。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

以晶圓製造材料來看，去年營收年增 5.4%，達 458 億美元。其中，光罩 (photomask)、光阻劑 (photoresist) 與光阻輔助劑 (ancillaries) 等微影相關材料，以及濕式化學品皆呈現強勁的雙位數成長。此一成長主要受惠於製程強度提高與微影要求日益嚴格，因而帶動材料使用量持續增加。

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封裝材料營收則年增 9.3%，達到 274 億美元。其中，基板 (substrates) 與打線接合 (bonding wire) 材料漲幅最為突出，其成長主要受惠於金價走升推動打線材料價格提升，以及先進基板需求持續擴大。