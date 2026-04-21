鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-21 15:09

SEMI 國際半導體產業協會旗下電子系統設計聯盟 (ESDA；ESD Alliance) 今 (21) 日指出，2025 年第四季全球電子系統設計產業營收達 54.7 億美元，年成長 10.3%，延續穩健成長走勢；最近四季相較前四季的移動平均值也成長 10.1%，以類別區分，導體矽智財 (SIP) 成長最突出，年增 18.3%。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，2025 年第四季電子設計自動化 (EDA) 產業持續展現強勁年增表現，其中電腦輔助工程 (CAE)、印刷電路板 (PCB) 與多晶片模組 (MCM)、半導體矽智財 (SIP) 及服務類別皆維持成長；若以區域來看，美洲、EMEA 與亞太地區皆較去年同期上揚，同時美洲與亞太地區皆達雙位數增幅。

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從產品類別來看，SIP 仍是成長最突出的項目，2025 年第四季營收達 20.8 億美元，年增 18.3%，四季移動平均值成長 17.4%。服務類別營收達 2.3 億美元，年增 19.6%，四季移動平均值成長 15.6%。CAE 營收則達 18.9 億美元，年增 5%，四季移動平均值成長 5.6%。

PCB 與 MCM 營收為 4.8 億美元，年增 1.8%，四季移動平均值成長 4.5%。相較之下，IC 實體設計與驗證類別（IC Physical Design and Verification）營收為 7.8 億美元，較去年同期下滑 2.6%，四季移動平均值下滑 5.1%。

依區域市場觀察，美洲仍為全球最大市場，2025 年第四季採購金額達 24.7 億美元，年增 13.9%，四季移動平均值成長 10.6%；亞太地區達 20.5 億美元，年增 11.3%，四季移動平均值成長 12.6%，同樣維持雙位數成長。EMEA 地區採購金額為 6.8 億美元，年增 9.8%，四季移動平均值成長 9.4%；日本則為 2.6 億美元，年減 18.8%，四季移動平均值下滑 7.4%。

此外，納入統計的企業於 2025 年第四季全球總聘僱人數達 71,517 人，較 2024 年同期增加 13.8%，顯示整體產業規模仍持續擴大；不過，若與 2025 年第三季相比則減少 2.3%。