鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)EPS預估上修至1.67元，預估目標價為29.83元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.64元上修至1.67元，其中最高估值1.97元，最低估值1.1元，預估目標價為29.83元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.97(1.97)
|3.14
|2.69
|3.24
|最低值
|1.1(1.1)
|1.41
|1.52
|1.34
|平均值
|1.61(1.58)
|2.16
|1.94
|1.91
|中位數
|1.67(1.64)
|2.1
|1.91
|1.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|32.82億
|37.82億
|35.83億
|43.44億
|最低值
|27.00億
|30.18億
|29.29億
|31.00億
|平均值
|29.36億
|33.77億
|33.03億
|37.64億
|中位數
|29.23億
|34.30億
|33.09億
|38.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.93
|0.27
|0.22
|0.20
|1.44
|營業收入
|15.11億
|14.76億
|16.84億
|19.86億
|21.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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