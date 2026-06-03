鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)EPS預估上修至1.67元，預估目標價為29.83元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.64元上修至1.67元，其中最高估值1.97元，最低估值1.1元，預估目標價為29.83元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.97(1.97)3.142.693.24
最低值1.1(1.1)1.411.521.34
平均值1.61(1.58)2.161.941.91
中位數1.67(1.64)2.11.911.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.82億37.82億35.83億43.44億
最低值27.00億30.18億29.29億31.00億
平均值29.36億33.77億33.03億37.64億
中位數29.23億34.30億33.09億38.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.930.270.220.201.44
營業收入15.11億14.76億16.84億19.86億21.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHBM

相關行情

台股首頁我要存股
Hudbay Minerals Inc.30.8415-3.23%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty