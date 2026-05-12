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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Fidelity National Financial Inc(FNF-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.33元下修至5.25元，其中最高估值5.54元，最低估值5.1元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.54(5.54)
|6.41
|7.05
|最低值
|5.1(5.11)
|5.54
|6.35
|平均值
|5.29(5.33)
|5.97
|6.71
|中位數
|5.25(5.33)
|5.93
|6.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|155.16億
|168.93億
|166.82億
|最低值
|145.26億
|156.33億
|166.82億
|平均值
|149.95億
|160.45億
|166.82億
|中位數
|149.68億
|158.27億
|166.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.44
|4.10
|1.91
|4.65
|2.21
|營業收入
|156.35億
|115.97億
|117.88億
|137.14億
|145.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Fidelity National Financial Inc(FNF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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