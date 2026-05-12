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鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為13.44元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.66元下修至0.64元，其中最高估值0.72元，最低估值0.51元，預估目標價為13.44元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.72(0.74)0.710.92
最低值0.51(0.47)0.480.55
平均值0.65(0.65)0.590.7
中位數0.64(0.66)0.60.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值38.57億40.64億44.07億
最低值35.75億35.45億39.04億
平均值36.79億38.26億41.59億
中位數36.75億38.62億41.81億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS0.380.680.810.80
營業收入28.78億30.60億33.72億38.50億

詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRDY

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