鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為13.44元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.66元下修至0.64元，其中最高估值0.72元，最低估值0.51元，預估目標價為13.44元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.72(0.74)
|0.71
|0.92
|最低值
|0.51(0.47)
|0.48
|0.55
|平均值
|0.65(0.65)
|0.59
|0.7
|中位數
|0.64(0.66)
|0.6
|0.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|38.57億
|40.64億
|44.07億
|最低值
|35.75億
|35.45億
|39.04億
|平均值
|36.79億
|38.26億
|41.59億
|中位數
|36.75億
|38.62億
|41.81億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.38
|0.68
|0.81
|0.80
|營業收入
|28.78億
|30.60億
|33.72億
|38.50億
詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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