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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.35元下修至5.25元，其中最高估值5.75元，最低估值5元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.75(5.75)
|7.29
|8.71
|最低值
|5(5)
|6.2
|6.6
|平均值
|5.33(5.33)
|6.49
|7.27
|中位數
|5.25(5.35)
|6.45
|7.16
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|91.11億
|98.88億
|107.61億
|最低值
|88.14億
|92.88億
|95.83億
|平均值
|89.85億
|95.97億
|99.85億
|中位數
|89.92億
|95.57億
|99.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.22
|5.03
|2.98
|1.80
|2.37
|營業收入
|107.29億
|122.92億
|158.48億
|163.51億
|151.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Ally Financial Inc(ALLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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