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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.13元下修至4.01元，其中最高估值4.43元，最低估值3.55元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.43(4.43)
|5.76
|6.83
|6.47
|最低值
|3.55(3.55)
|4.24
|5.47
|5.85
|平均值
|4.04(4.08)
|5.16
|6.08
|6.16
|中位數
|4.01(4.13)
|5.16
|6.03
|6.16
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|46.59億
|59.94億
|69.61億
|59.30億
|最低值
|32.39億
|45.26億
|55.98億
|59.30億
|平均值
|39.48億
|52.48億
|60.55億
|59.30億
|中位數
|38.93億
|52.37億
|56.05億
|59.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.20
|3.35
|-1.68
|2.77
|2.18
|營業收入
|87.18億
|47.76億
|26.43億
|52.93億
|47.89億
詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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