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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對新聞集團(NWSA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.05元上修至1.07元，其中最高估值1.09元，最低估值0.99元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.09(1.12)
|1.46
|1.74
|1.63
|最低值
|0.99(0.99)
|1
|1.25
|1.62
|平均值
|1.05(1.05)
|1.26
|1.46
|1.63
|中位數
|1.07(1.05)
|1.25
|1.42
|1.63
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|90.03億
|95.01億
|99.41億
|105.06億
|最低值
|86.92億
|90.24億
|91.99億
|98.84億
|平均值
|88.76億
|92.54億
|96.56億
|101.26億
|中位數
|88.90億
|93.02億
|97.32億
|99.86億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.56
|1.06
|0.26
|0.47
|0.82
|營業收入
|93.58億
|103.85億
|98.79億
|100.85億
|84.52億
詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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