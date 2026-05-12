鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-12 17:47

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (12) 日公告第一季獲利，稅後純益 8.22 億元、每股純益 0.7 元，約持穩去年同期水準，公司表示，隨著政府階段性解決全台土方之亂之後，當前遞延的營建案場，可望回到強勁的興建進程，帶動相關的產業鏈也將重回穩健且正向的成長曲線。

國產首季EPS 0.7元 土方之亂緩解遞延營建需求逐步釋出。(鉅亨網資料照)

國產表示，儘管「土方之亂」引起營建產業波段震盪，遞延全台大量建案的興建計畫，但強勁的科技大建設與低碳佈局優勢，支撐集團首季營運表現穩健，隨著政府於北中南大舉建置相關的土方去化場所，問題逐漸解套，將新增恢復遞延的大量建案混凝土需求。

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另一方面，全球 AI 需求依然表現強勁，國產表示，國內外科技大廠在台繼續先進廠辦興建，遍佈台灣西部各科學園區科技廊道，且除了西部科技廊道外，沙崙南科四期、龍潭科三期等園區都有機會陸續加入大建設行列，科技大建設也將撐起國產穩健營運動能。

國產也不斷深化低碳的相關先進創新研發、除了近期動工興建爐石研磨二廠，發揮「材料為王」策略佈局；旗下的國宇建材配合全建材集團的低碳優勢佈局，以「MOF 捕碳與 ALC 碳礦化整合之 CCU 負碳技術研發暨方法學驗證計畫」，獲得經濟部「A + 企業創新研發淬鍊計畫」核定通過。