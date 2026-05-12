鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-12 19:48

LINE Pay(7722-TW) 今 (12) 日召開董事會，通過 2026 年第一季財務報告。2026 年第一季營收達 20.97 億元，較去年同期成長 16%；稅後純益為 1.34 億元，較前季成長約 40%；每股稅後純益為 1.97 元。隨子公司電子支付 LINE Pay Money 營運逐步趨穩，3 大核心業務持續領先同業居冠，加上相關成本費用支出控制得宜，帶動第一季獲利呈季增趨勢；電支子公司 4 月自結財報單月獲利亦轉盈。

LINE Pay首季獲利季增4成每股賺1.97元 電支子公司4月轉盈。(圖:LINE Pay)

LINE Pay 表示，第一季營收較去年同期成長 16%，主要受惠於支付事業維持穩健，整體交易量較去年同期成長 9%，推升手續費收入表現；同時，平台核心支付服務收益結構持續優化，進一步支撐營收成長。

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LINE Pay 第一季稅後純益 1.34 億元，較前一季成長約 40%。公司指出，電子支付業務自上線後持續帶動用戶成長，第一季用戶維持強勁增長，新增用戶逾 150 萬，相關獲客成本集中於短期造成一定壓力，惟公司持續與合作銀行優化成本結構，使整體獲客成本較前季下降，亦帶動獲利表現逐步回穩。

LINE Pay 進一步說明，第一季毛利率較前季下降，主要因電子支付上線後，原列為營業費用之管理及研發相關支出轉列營業成本，使毛利率有結構性的調整；同時第一季營業費用控制得宜，較前季明顯降低。公司將持續強化費用控管與資源配置效率，以維持獲利穩健成長。

2026 年 1 至 4 月累計營收達 27.55 億元，年增 15%，延續穩健成長表現，其中手續費收入年增 20%，反映核心支付業務交易動能持續提升，支撐整體營收表現。

子公司連加電支營運亦逐步改善，虧損幅度明顯收斂，2025 年 12 月服務上線，虧損 1.2 億元，至今年第一季已收斂至虧損 4500 萬元；根據 4 月自結數顯示，單月營運已正式轉虧為盈，預期第二季整體獲利表現樂觀。

根據金管會最新統計，LINE Pay Money 3 月於「代理收付」、「收受儲值」及「小額匯兌」三大核心業務均領先同業居冠，顯示電子支付服務上線後已快速累積用戶基礎與交易動能，並逐步深化在用戶支付、儲值及轉帳等日常生活場景中。