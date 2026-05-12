〈焦點股〉美股光通訊股續噴 矽光族群齊嗨 5檔亮燈漲停板

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近期美國光通訊股利多加持，包括 AI 大廠輝達 ( NVDA-US ) 攜手康寧宣布合作，共同強化 AI 光通訊布局；Lumentum 在 3 月中旬甫納入 標普 500 指數 ，近期又公布列入 那斯達克 100，Coherent 也上揚 13%，雙雙創下歷史新高價。

其中，聯鈞近期營運在市場對其定位已由從傳統的「功率半導體封測廠」，大步升級為「AI 資料中心矽光子與高速光通訊」的關鍵封測與模組供應商，資料中心產品內部的傳輸速度從 400G 快速朝向 800G 及 1.6T 邁進。