〈焦點股〉美股光通訊股續噴 矽光族群齊嗨 5檔亮燈漲停板
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊大廠指標股 Lumentum(LITE-US) 公告第１季財報亮眼，股價飆漲 16.52%，近期也即將納入那斯達克 100 指數，其他包括 AAOI(AAOI-US)、Coherent(COHR-US) 漲幅也超過 10%，激勵今 (12) 日台股矽光通訊股強勢大漲，包括眾達 - KY(4977-TW)、聯鈞 (3450-TW)、聯亞 (3081-TW)、光環 (3234-TW)、上詮 (3363-TW) 紛紛亮燈拉上漲停版，光通訊族群盤中接力漲勢上揚。
台股今日盤中再創天價，受美國光通訊概念股衝高，矽光族群紛紛表態大漲，除了聯亞等 5 檔來到亮燈漲停板；統新 (6426-TW) 漲 7%；遭關禁閉的波若威 (3163-TW)、前鼎 (4908-TW) 盤中也觸及半根漲停。
近期美國光通訊股利多加持，包括 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 攜手康寧宣布合作，共同強化 AI 光通訊布局；Lumentum 在 3 月中旬甫納入標普 500 指數，近期又公布列入那斯達克 100，Coherent 也上揚 13%，雙雙創下歷史新高價。
其中，聯鈞近期營運在市場對其定位已由從傳統的「功率半導體封測廠」，大步升級為「AI 資料中心矽光子與高速光通訊」的關鍵封測與模組供應商，資料中心產品內部的傳輸速度從 400G 快速朝向 800G 及 1.6T 邁進。
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