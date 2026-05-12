鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-12 08:55

專業 CCL(銅箔基板廠) 首季業績全數出爐，並且在 AI 及低軌衛星的高頻高速材料需求湧現之下，獲利表現以台光電 (2383-TW) 表現最佳，同時，在海外的需求湧現之下，各廠對泰國、馬來西亞等海外基地的擴廠方向一致。

專業CCL廠Q1獲利表現台光電最佳 各廠對泰、馬擴廠方向一致 。(鉅亨網記者張欽發攝)

騰輝 - KY(6672-TW)2026 年第一季財務績效，營收 12.5 億元，年增 22%，並較去年第四季成長 13%，毛利率 34.02%，稅後純益達 1.23 億元，季增 25%，年增 65%、2026 年首季每股純益達 1.73 元，重返近一年高點，展現強勁復甦韌性。

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騰輝 - KY 近年積極推動「少量多樣、客製化應用」的產品策略，長期佈局的高毛利航空航天聚醯亞胺（PI）材料迎來收成。今年第一季，此一產品應用訂單創下歷史新高，反映市場需求強勁，同時驗證策略結盟與海外市場布局奏效，同時，騰輝 - KY 也在爲泰國生產基地加碼投資。

而除了騰輝 - KY 之外，包括聯茂 (6213-TW) 及台燿 (6274-TW) 都積極增資泰國子公司擴充產能，其中聯茂增加投資 33.28 億泰銖在泰國投資興建二廠，而台燿也將增加投資泰國廠 16 億泰銖。台光電在台灣、中國大陸地區及馬來西亞加速擴廠。

台光電近年不斷擴充產能， 2025 年已完成中國黃石及中山及馬來西亞檳城廠的擴充。公司並啟動未來兩年擴產計畫，在台灣、中國、馬來西亞再擴充產線，預計 2027 年底總產能將達 945 萬張。由台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所發表最新報告指出，2025 年全球 CCL 市場市占率，台商拿下 37.4% 的市場占有率，而不斷擴廠台光電更以 18.9% 的全球市占率領先。

就專業 CCL 廠 陸續公布的首季財報，以台光電獲利最佳，台光電 2026 年第一季 330.67 億元，創新高，毛利率 29.42%，季增 0.84 個百分點，年減 0.98 個百分點，稅後純益 53.4 億元，也是單季新高，相較上季成長 42.8%，相較去年同期成長 54%。每股盈餘 14.9 元。這是台光電連續 5 個季度單季賺逾一個股本。

台燿 2026 年第一季營收 100.53 億元，毛利率 25.15%，季增 3.07 個百分點年增 1.09 個百分點，稅後純益 12.6 億元，季增 16.34%，年增 87.52%，每股純益 4.36 元。