鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至0.38元，預估目標價為6.82元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.39元下修至0.38元，其中最高估值0.47元，最低估值0.22元，預估目標價為6.82元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.47(0.66)0.630.760.79
最低值0.22(0.22)0.260.290.33
平均值0.39(0.41)0.530.60.56
中位數0.38(0.39)0.590.680.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值54.15億65.71億75.24億69.15億
最低值48.33億55.90億62.47億68.75億
平均值51.00億60.11億66.47億68.95億
中位數50.57億60.01億65.27億68.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.020.030.040.100.09
營業收入36.12億42.71億51.20億67.05億68.18億

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


