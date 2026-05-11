鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至0.38元，預估目標價為6.82元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.39元下修至0.38元，其中最高估值0.47元，最低估值0.22元，預估目標價為6.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.47(0.66)
|0.63
|0.76
|0.79
|最低值
|0.22(0.22)
|0.26
|0.29
|0.33
|平均值
|0.39(0.41)
|0.53
|0.6
|0.56
|中位數
|0.38(0.39)
|0.59
|0.68
|0.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|54.15億
|65.71億
|75.24億
|69.15億
|最低值
|48.33億
|55.90億
|62.47億
|68.75億
|平均值
|51.00億
|60.11億
|66.47億
|68.95億
|中位數
|50.57億
|60.01億
|65.27億
|68.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.02
|0.03
|0.04
|0.10
|0.09
|營業收入
|36.12億
|42.71億
|51.20億
|67.05億
|68.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
