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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估下修至1.76元，預估目標價為26.75元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.76元，其中最高估值2.32元，最低估值1.35元，預估目標價為26.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.32(2.32)2.952.331.84
最低值1.35(1.35)0.921.180.76
平均值1.84(1.85)2.051.91.38
中位數1.76(1.89)2.122.021.55

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值70.40億87.52億74.83億47.17億
最低值52.55億44.19億50.41億47.17億
平均值59.76億65.49億57.58億47.17億
中位數59.05億62.87億55.65億47.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.13-0.28-0.300.150.95
營業收入8.32億7.61億8.10億10.71億20.69億

詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCDE

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