鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估下修至1.76元，預估目標價為26.75元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.76元，其中最高估值2.32元，最低估值1.35元，預估目標價為26.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.32(2.32)
|2.95
|2.33
|1.84
|最低值
|1.35(1.35)
|0.92
|1.18
|0.76
|平均值
|1.84(1.85)
|2.05
|1.9
|1.38
|中位數
|1.76(1.89)
|2.12
|2.02
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|70.40億
|87.52億
|74.83億
|47.17億
|最低值
|52.55億
|44.19億
|50.41億
|47.17億
|平均值
|59.76億
|65.49億
|57.58億
|47.17億
|中位數
|59.05億
|62.87億
|55.65億
|47.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.13
|-0.28
|-0.30
|0.15
|0.95
|營業收入
|8.32億
|7.61億
|8.10億
|10.71億
|20.69億
詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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