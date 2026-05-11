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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調降至63元，幅度約3.08%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Zillow集團(Z-US)提出目標價估值：中位數由65元下修至63元，調降幅度3.08%。其中最高估值110元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有33位分析師給予Zillow集團評價：積極樂觀16位、保持中立17位、保守悲觀0位。

Zillow集團今(12日)收盤價為40.67元。近5日股價下跌3.08%，標普指數上漲2.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股Z市場預估目標價

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