鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調降至63元，幅度約3.08%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Zillow集團(Z-US)提出目標價估值：中位數由65元下修至63元，調降幅度3.08%。其中最高估值110元，最低估值41元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予Zillow集團評價：積極樂觀16位、保持中立17位、保守悲觀0位。
Zillow集團今(12日)收盤價為40.67元。近5日股價下跌3.08%，標普指數上漲2.33%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調降至65元，幅度約13.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至0.38元，預估目標價為6.82元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NexGen Energy Ltd(NXE-US)EPS預估下修至-0.16元，預估目標價為14.69元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為22.74元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇