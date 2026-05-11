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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為182.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.16元上修至5.28元，其中最高估值7.12元，最低估值4.26元，預估目標價為182.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.12(7.07)9.237.975.6
最低值4.26(4.26)3.434.684.37
平均值5.55(5.5)5.915.765.12
中位數5.28(5.16)5.655.615.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值49.69億63.15億56.74億43.08億
最低值35.54億31.85億36.80億37.53億
平均值41.10億44.99億43.59億40.77億
中位數39.76億43.98億42.39億41.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.681.481.191.173.24
營業收入12.02億10.65億10.16億12.85億23.15億

詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWPM

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