鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為182.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.16元上修至5.28元，其中最高估值7.12元，最低估值4.26元，預估目標價為182.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.12(7.07)
|9.23
|7.97
|5.6
|最低值
|4.26(4.26)
|3.43
|4.68
|4.37
|平均值
|5.55(5.5)
|5.91
|5.76
|5.12
|中位數
|5.28(5.16)
|5.65
|5.61
|5.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|49.69億
|63.15億
|56.74億
|43.08億
|最低值
|35.54億
|31.85億
|36.80億
|37.53億
|平均值
|41.10億
|44.99億
|43.59億
|40.77億
|中位數
|39.76億
|43.98億
|42.39億
|41.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.68
|1.48
|1.19
|1.17
|3.24
|營業收入
|12.02億
|10.65億
|10.16億
|12.85億
|23.15億
詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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