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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估上修至6.39元，預估目標價為192.00元

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根據FactSet最新調查，共30位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.28元上修至6.39元，其中最高估值6.7元，最低估值6.14元，預估目標價為192.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.7(6.7)8.310.39.69
最低值6.14(5.9)6.917.899.69
平均值6.38(6.3)7.669.189.69
中位數6.39(6.28)7.79.039.69

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值65.80億73.07億79.14億82.55億
最低值64.74億69.68億75.41億82.55億
平均值65.36億71.44億77.47億82.55億
中位數65.35億71.43億77.62億82.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.503.974.546.476.10
營業收入34.64億40.15億46.32億53.73億58.78億

詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTXRH

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