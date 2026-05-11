鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估上修至6.39元，預估目標價為192.00元
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根據FactSet最新調查，共30位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.28元上修至6.39元，其中最高估值6.7元，最低估值6.14元，預估目標價為192.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.7(6.7)
|8.3
|10.3
|9.69
|最低值
|6.14(5.9)
|6.91
|7.89
|9.69
|平均值
|6.38(6.3)
|7.66
|9.18
|9.69
|中位數
|6.39(6.28)
|7.7
|9.03
|9.69
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|65.80億
|73.07億
|79.14億
|82.55億
|最低值
|64.74億
|69.68億
|75.41億
|82.55億
|平均值
|65.36億
|71.44億
|77.47億
|82.55億
|中位數
|65.35億
|71.43億
|77.62億
|82.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.50
|3.97
|4.54
|6.47
|6.10
|營業收入
|34.64億
|40.15億
|46.32億
|53.73億
|58.78億
詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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