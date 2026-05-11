鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至5.08元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.99元上修至5.08元，其中最高估值10.94元，最低估值2.42元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.94(10.94)
|10.91
|14.17
|17.74
|最低值
|2.42(2.42)
|2.11
|1.74
|17.74
|平均值
|5.87(5.67)
|6.42
|7.55
|17.74
|中位數
|5.08(4.99)
|6.31
|7.67
|17.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|242.46億
|252.05億
|256.23億
|最低值
|173.01億
|184.95億
|179.88億
|平均值
|209.33億
|212.67億
|217.75億
|中位數
|217.42億
|213.88億
|217.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|-2.23
|營業收入
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
|184.87億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4.99元，預估目標價為53.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至3.6元，預估目標價為53.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為52.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至3.6元，預估目標價為51.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇