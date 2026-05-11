鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-11 19:27

台北股匯今 (11) 日上演雙漲走勢，加權指數再度挑戰 4 萬 2 關卡，新台幣兌美元同步走揚，衝破 31.4 元關卡，不過，外資熱錢午後轉向匯出，使得升幅回吐，終場僅小升 1.4 分 ，收在 31.415 元，台北與元太外匯總成交值 22.225 億美元。

〈台幣〉股匯齊揚一度升上31.3字頭 外資轉向匯出升幅近回吐。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.41 元，盤中最高升抵 31.35 元，升值 7.9 分，不過，外資偏向雙向操作，進口商伺機進場買美元，進而壓抑新台幣升勢，終場小升 1.4 分 ，收在 31.415 元。

‌



觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.14%，韓元貶值 0.28%，日元貶值 0.18%，新加坡幣貶值 0.06%，人民幣則升值 0.08%，新台幣亦小升 0.04%，亞幣走勢不同調。

台股今天震盪走揚，一度站上 4 萬 2，但台積電尾盤摜壓，指數終場上漲 186 點，收在 41790 點，聯發科、台達電等千金股扮演撐盤要角，機器人、記憶體概念股亦表現強勢，不過，外資今天持續賣超約 110 億元。