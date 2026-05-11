鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-11 18:50

台灣電力公司於今（11）日舉行總經理交接典禮。在經濟部次長賴建信監交下，由具備資深現場實務經驗的郭天合接任總經理。台電董事長曾文生於致詞時高度評價新、卸任總座，強調這不僅是專業的傳承，更是台電面對 AI 浪潮與電網轉型下半場的關鍵佈局，他看好郭天合的實戰經驗將是穩定供電的「定海神針」。

曾文生在致詞中透露推薦郭天合接掌總經理的兩大主因：專業深度與奉獻精神。他形容郭天合對發電設備的熟悉度已達「神級」，甚至能僅憑電話聽取現場描述，便能精準判斷故障點。此外，郭天合極其勤奮，常在凌晨 4 點多便傳簡訊與董事長討論公務，兩人互動緊密，展現對電力事業全天候的奉獻。

‌



曾文生指出，台電正處於極具挑戰的轉型期。目前全台 8 個大電廠中，高達 6 個（如通霄、台中、興達等）正同步進行機組新建或改建；加之 AI 產業蓬勃發展，用電需求攀升，內部工作量已達新高峰，他看好郭天合的實戰經驗將是穩定供電的「定海神針」。

對於服務台電近 39 年、被譽為「優秀守門員」的卸任總經理王耀庭，曾文生表達深切感謝，並宣布他卸任後將轉任專職顧問，協助台電攻克下一階段難題：用戶端與供電端的深度結合。