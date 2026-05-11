鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-11 18:27

台電總經理王耀庭今 (11) 日正式卸任，結束長達 39 年的台電職涯。在交接典禮上，王耀庭發表感言，回顧從基層「衝」勁十足的青年，成長為肩負國家穩定供電重任的領導者心路歷程，他幽默自嘲：「再待下去，命都沒了」，現在交棒正是時候。正如經濟部長龔明鑫所言不讓王耀庭「退而休息」，台電董事長曾文生亦肯定其多年貢獻，卸任後從過去兼任子公司台機社的董事長轉為專任，負責電網自動化饋線的建置工程。持續為能源轉型與用戶體驗貢獻專業。

王耀庭感性表示，台電是他職涯的第一份、也是唯一一份工作。回想近 40 年前初入台電，靠的是一股「衝」勁，隨著職位提升與對業務的嫻熟，這份衝勁早已內化為對電力事業的使命感。他將台電形容為一個「大家庭」，團隊文化的核心在於「謙卑做事」與「團結協作」，即便面臨極大的外部環境壓力或施工難題，同仁們始終互助合作，這種深厚的情感是他最感念的部分。

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面對近年來電力調度、電網韌性及災害應變等全方位挑戰，王耀庭在致詞中也難掩真情流露。他幽默又感嘆地提到：「再（待）下去的話，我這條命都沒有了」，道盡了台電高層所需承擔的心理與生理壓力。他認為，台電目前已打下穩定的基礎，並培養出許多優秀的後輩，現在正是將重任傳承給學弟妹、讓台電邁向另一波能源高峰的最適當時機。

王耀庭任職期間被主管與同仁公認為台電的「守門員」。他在關鍵時刻的果斷決策，確保了多次突發狀況下的供電穩定；此外，他致力於推動電網韌性強化工程與新電源開發，並憑藉豐富的地方經驗，成為台電與用戶間最重要的溝通橋樑。

雖然卸下總經理一職，王耀庭強調自己並未完全離開他熱愛的電力領域。未來他將以專業顧問或協助者的身分，針對「大用戶的體驗與供電穩定」提出解方。特別是針對電力銜接的細節問題，例如解決「台電已送電但用戶端開關未自動切換」等技術銜接點，他將持續發揮專業，強化台電與用電端（POC）的協調，並協助人才培訓。