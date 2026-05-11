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台積電美廠量產進度超預期 葉俊顯： 複製「台灣模式」產業聚落鎖定三處選址

鉅亨網記者張韶雯 台北

國發會主委葉俊顯今（11）日針對台積電 (2330-TW)(TSM-US) 赴美投資及周邊產業聚落（Ecosystem）佈局提出詳細說明。葉俊顯指出，台積電亞利桑那州一廠量產進度超乎預期，且量產初期即展現獲利能力，展現強大競爭力；為持續擴張，台積電已在現有廠區對面增購土地，展現深耕當地的決心。他並點明此行有考察及鎖定鳳凰城三處潛在選址，可望作為產業聚落場址。

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赴美代表團拜訪台積電於亞利桑那州廠區。（圖：國發會提供）

實地評估三大潛在聚落 鎖定鳳凰城與休士頓

剛從美國返台的葉俊顯表示，此行與經濟部率領赴美 SelectUSA 的最大團，其中行程之一是，協助半導體上游設備與材料商隨同台積電落腳，國發會與電電公會（TEEMA）此行實地考察亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）與德州休士頓等地。

俊顯表示，初步鎖定鳳凰城三處潛在選址：

  • 台積電廠區周邊： 圍繞台積電亞利桑那現有廠址的腹地。
  • 西北部區域： 距離台積電亞利桑那現有廠區稍有距離的西北側。
  • 南部 Mesa City 區： 位於鳳凰城南邊的產業地段。

葉俊顯強調，選址評估堅持從「需求者端」出發，已委請電電公會針對基礎設施（水、電、土地）、行政法規效率及生活機能（教育、醫療配套）進行綜合評量，確保符合台廠實際運作需求。

官民合作單一窗口 五月底啟動融資保證機制

針對台廠反映赴美投資面臨法規繁瑣、行政窗口重複等障礙，經濟部預計於鳳凰城設立第二個貿易投資服務中心，提供單一窗口服務，協助企業解決法規銜接、簽證（Visa）及缺工問題。

在資金支持方面，葉俊顯指出，國發會預計於 5 月底正式啟動「融資保證機制」。此計畫第一期規模預計超過 12 億元，由國發基金出資 8 億元，並吸引包含中信金（2891-TW）在內的 15 家公、民營銀行共同參與。該機制採創新設計，不要求銀行一次足額撥付保證專款，而是隨業務推動分批繳納，且採「自負盈虧、風險共分」原則，大幅提升民營銀行參與意願。

複製台灣園區模式 強化全球競爭韌性

國發會表示，整體核心目標在於透過官民合作與資金支持，在海外複製「台灣園區模式」。葉俊顯認為，台灣對美國產業的重要性日益提升，透過建立具規模的產業聚落，不僅能降低台廠海外營運成本，更能強化台灣半導體供應鏈在全球市場的關鍵韌性與競爭優勢。


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