台積電美廠量產進度超預期 葉俊顯： 複製「台灣模式」產業聚落鎖定三處選址

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-11 16:28

赴美代表團拜訪台積電於亞利桑那州廠區。（圖：國發會提供）

實地評估三大潛在聚落 鎖定鳳凰城與休士頓

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剛從美國返台的葉俊顯表示，此行與經濟部率領赴美 SelectUSA 的最大團，其中行程之一是，協助半導體上游設備與材料商隨同台積電落腳，國發會與電電公會（TEEMA）此行實地考察亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）與德州休士頓等地。

俊顯表示，初步鎖定鳳凰城三處潛在選址：

台積電廠區周邊： 圍繞台積電亞利桑那現有廠址的腹地。

圍繞台積電亞利桑那現有廠址的腹地。 西北部區域： 距離台積電亞利桑那現有廠區稍有距離的西北側。

距離台積電亞利桑那現有廠區稍有距離的西北側。 南部 Mesa City 區： 位於鳳凰城南邊的產業地段。

葉俊顯強調，選址評估堅持從「需求者端」出發，已委請電電公會針對基礎設施（水、電、土地）、行政法規效率及生活機能（教育、醫療配套）進行綜合評量，確保符合台廠實際運作需求。

官民合作單一窗口 五月底啟動融資保證機制

針對台廠反映赴美投資面臨法規繁瑣、行政窗口重複等障礙，經濟部預計於鳳凰城設立第二個貿易投資服務中心，提供單一窗口服務，協助企業解決法規銜接、簽證（Visa）及缺工問題。

在資金支持方面，葉俊顯指出，國發會預計於 5 月底正式啟動「融資保證機制」。此計畫第一期規模預計超過 12 億元，由國發基金出資 8 億元，並吸引包含中信金（2891-TW）在內的 15 家公、民營銀行共同參與。該機制採創新設計，不要求銀行一次足額撥付保證專款，而是隨業務推動分批繳納，且採「自負盈虧、風險共分」原則，大幅提升民營銀行參與意願。

複製台灣園區模式 強化全球競爭韌性