鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-11 18:28

台灣電力公司今（11）日舉行總經理交接典禮，在經濟部常務次長賴建信的監交下，由甫自台電退休、長期駐守發電第一線的副總經理郭天合正式接棒，出任台電總經理。郭天合致詞時強調 10 年內會投入 13 部燃氣複循環機組，未來施政將有四大關鍵方向，電力是國力的象徵，面對 AI 浪潮與淨零轉型的雙重挑戰，台電將以「穩定供電」為首要任務，並透過數位轉型與電網強韌化，守護台灣能源安全。

台電舉行新舊任總經理交接典禮，經濟部常務次長賴建信（中）監交。（圖：台電提供）

新任總經理郭天合表示，自己從發電基層出身，對電力事業有深厚情感，重回台電除了溫馨，更多是對未來的使命感。感謝前任總經理王耀庭打下的堅實基礎，上任後會與台電 3 萬名同仁一起承擔打拚，在淨零碳排、AI 發展及能源情勢等國際變局下，持續發展多元能源、加速推動全國電網強韌建設並落實數位轉型，致力提供穩定電力，支撐我國民生產業發展與城市競爭力。

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郭天合在致詞表示，自己 1988 年進入台電後，從發電廠機械工程師做起，歷任大林、大潭電廠廠長及發電處長，對電力設備與系統極為熟稔。董事長曾文生更以「一通電話就能直戳故障點」形容其專業程度。

郭天合提到，這次重回台電大家族，深感責任重大，將秉持「作伙搭（一起打拼）」的精神，帶領同仁應對國際能源變局。

針對未來施政，郭天合提出四大關鍵方向。首先是穩定供電，台電預計 10 年內陸續投入 13 部燃氣複循環機組，確保電源端穩固。其次是強化電網韌性，朝向分散、強固與防衛發展，減少停跳電事故。第三為數位轉型，引進 AI 輔助調度與預測維護，提升供電品質。最後則是能源轉型，也特別指出，台電對淨零發展持開放態度，核能議題將以核安、核廢與社會共識為評估原則，配合國家政策推動。