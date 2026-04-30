鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-30 14:37

台電今 (30) 日舉行慶祝 80 周年大會，經濟部長龔明鑫於會後受訪表示，台電是全民的台電，不論是電廠維修或電網敷設，均需國人持續支持，並強調供電穩定是全民共同的責任，希望立委們能支持台電預算。針對台電人事，龔明鑫未正面回答，但大力肯定總經理王耀庭的專業，強調絕不會讓他「退而休息」，即使屆齡退休仍將借重其技術傳承經驗。

龔明鑫指出，台電在過去 80 年對台灣經濟發展貢獻卓著，大家有目共睹，不論是在經費投入，或是專業的電場維修與電網敷設，都希望能獲得國人的持續支持。

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龔明鑫強調，「台電不是台電人的台電，也不是經濟部的台電，是台灣 2300 萬人每一個人的台電」，目標是將電力穩定供應給每一個人，因此期盼立法委員能多支持台電預算。

針對台電總經理王耀庭即將退休的人事安排，龔明鑫稱讚王耀庭是非常優秀的總經理，對於台電的各項政策與細節都非常了解。他表示，雖然王耀庭因年齡屆齡，但不會讓他「退而休息」，未來仍會請他協助台電在人才培育與技術上的訓練。

至於下一任台電總經理由誰接任，外傳行政院已核定台電總經理一職將由前台電副總經理郭天合接任，龔明鑫今並未正面回應，董事長曾文生受訪時也未透露，但僅表示 5 月新任總經理就會交接。