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營收速報 - 永捷(4714)4月營收2.04億元年增率高達96.03％

鉅亨網新聞中心

永捷(4714-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣2.04億元，年增率96.03%，月增率-0.94%。

今年1-4月累計營收為8.24億元，累計年增率95.92%。

最新價為14.8元，近5日股價下跌-0.34%，相關化學股價指數上漲5.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-123 張
  • 外資買賣超：-141 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 2.04億 96% -1%
26/3 2.06億 98% 16%
26/2 1.77億 55% -26%
26/1 2.37億 141% 18%
25/12 2.01億 110% 19%
25/11 1.68億 103% 68%

永捷(4714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。住宅及大樓開發租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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