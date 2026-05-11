鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-11 16:44

真空蒸鍍薄膜廠岱稜科技 (3303-TW) 今 (11) 日董事會通過最新財報。2026 年首季營收創歷史同期新高，稅後純益爲 8626 萬元，季減 11.98%，年減 23.4$，每股純益 0.92。而 4 月營收 3.07 億元 創歷史次高紀錄，月增 14.21%，年增 18.44%。

岱稜 2026 年 1-4 月營收 10.82 億元，年增 7.66%。

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岱稜 2026 年第一季財報營收 7.74 億元，毛利率 34.29%，季減 0.1 個百分點，年減 6.22 個百分點，稅後純益爲 8626 萬元，季減 11.98%，年減 23.4$，每股純益 0.92。

岱稜首季受惠於北美市場需求穩健成長及終端品牌廠訂單發酵， 推升營收竄高， 岱稜表示，美洲市場營收占比持續提升，成為推升集團營運成長的重要動能。此外，公司 4 月合併營收達 3.07 億元，創下單月歷史次高紀錄，顯示全球市場需求延續成長趨勢。

岱稜指出，2026 年首季受關稅變化衝擊及匯率因素影響，毛利率較去年同期下滑 6.22%，公司已陸續啟動報價調整與成本控管機制，降低外部環境衝擊。近期美伊戰爭持續使全球政經局勢不穩，衝擊石油價格波動劇烈，帶動石油相關原物料成本攀升，所幸美國關稅問題似乎有所轉圜，

岱稜指出，短期內僅能綜合評估相關影響依據個別客戶狀況進行銷售策略機動調整，以保持營運獲利穩定成長。在全球布局方面，波蘭子公司自 2025 年正式營運後，持續深化德語區市場布局；同時，越南新廠則預計於 2027 年第二季量產，未來將成為集團重要海外製造基地，進一步提升全球供應鏈競爭力。

對於 2026 下半年，岱稜表示，北美既有客戶下單穩健，品牌推展效益持續發酵，公司亦將持續強化高毛利產品布局、深化全球通路經營，審慎因應國際市場變化，推動營運穩健成長。