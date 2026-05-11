鉅亨速報

營收速報 - 大聯大(3702)4月營收1,273.38億元年增率高達38.74％

鉅亨網新聞中心

大聯大(3702-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1,273.38億元，年增率38.74%，月增率-10.1%。

今年1-4月累計營收為4,438.38億元，累計年增率30.3%。

最新價為114元，近5日股價上漲12.38%，相關電子通路上漲9.92%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2288 張
  • 外資買賣超：+780 張
  • 投信買賣超：+4901 張
  • 自營商買賣超：-3393 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 1,273.38億 39% -10%
26/3 1,416.48億 29% 78%
26/2 796.84億 9% -16%
26/1 951.68億 45% 2%
25/12 933.40億 12% 19%
25/11 786.44億 7% -6%

大聯大(3702-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為一般投資業。國際貿易業。產業控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收大聯大

相關行情

台股首頁我要存股
大聯大114+0.44%
美元/台幣31.415-0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty