營收速報 - 大聯大(3702)4月營收1,273.38億元年增率高達38.74％
鉅亨網新聞中心
大聯大(3702-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1,273.38億元，年增率38.74%，月增率-10.1%。
今年1-4月累計營收為4,438.38億元，累計年增率30.3%。
最新價為114元，近5日股價上漲12.38%，相關電子通路上漲9.92%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2288 張
- 外資買賣超：+780 張
- 投信買賣超：+4901 張
- 自營商買賣超：-3393 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|1,273.38億
|39%
|-10%
|26/3
|1,416.48億
|29%
|78%
|26/2
|796.84億
|9%
|-16%
|26/1
|951.68億
|45%
|2%
|25/12
|933.40億
|12%
|19%
|25/11
|786.44億
|7%
|-6%
大聯大(3702-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為一般投資業。國際貿易業。產業控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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