營收速報 - 遠東銀(2845)4月營收12.07億元年增率高達31.99％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為47.33億元，累計年增率15.34%。
最新價為12.2元，近5日股價下跌-0.41%，相關金融保險上漲4.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-10239 張
- 外資買賣超：-11546 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+1308 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|12.07億
|32%
|7%
|26/3
|11.33億
|13%
|2%
|26/2
|11.12億
|12%
|-13%
|26/1
|12.81億
|8%
|25%
|25/12
|10.27億
|10%
|-10%
|25/11
|11.42億
|26%
|4%
遠東銀(2845-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為收受存款,辦理放款,保證。簽發信用狀,辦理國內外匯兌及承兌業務。辦理投資及代銷公債,公司債及金融債券。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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