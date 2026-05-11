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營收速報 - 遠東銀(2845)4月營收12.07億元年增率高達31.99％

鉅亨網新聞中心

遠東銀(2845-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣12.07億元，年增率31.99%，月增率6.5%。

今年1-4月累計營收為47.33億元，累計年增率15.34%。

最新價為12.2元，近5日股價下跌-0.41%，相關金融保險上漲4.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-10239 張
  • 外資買賣超：-11546 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+1308 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 12.07億 32% 7%
26/3 11.33億 13% 2%
26/2 11.12億 12% -13%
26/1 12.81億 8% 25%
25/12 10.27億 10% -10%
25/11 11.42億 26% 4%

遠東銀(2845-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為收受存款,辦理放款,保證。簽發信用狀,辦理國內外匯兌及承兌業務。辦理投資及代銷公債,公司債及金融債券。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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