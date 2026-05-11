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營收速報 - 碩禾(3691)4月營收10.09億元年增率高達163.41％

鉅亨網新聞中心

碩禾(3691-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣10.09億元，年增率163.41%，月增率9.8%。

今年1-4月累計營收為35.18億元，累計年增率175.68%。

最新價為141元，近5日股價上漲14.41%，相關光電類指數上漲9.72%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+669 張
  • 外資買賣超：+751 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-82 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 10.09億 163% 10%
26/3 9.19億 169% 24%
26/2 7.41億 180% -13%
26/1 8.50億 196% -3%
25/12 8.78億 231% 16%
25/11 7.56億 177% 40%

碩禾(3691-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能導電漿。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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