鉅亨速報

營收速報 - 漢唐(2404)4月營收81.07億元年增率高達102.23％

鉅亨網新聞中心

漢唐(2404-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣81.07億元，年增率102.23%，月增率5.39%。

今年1-4月累計營收為283.95億元，累計年增率82.88%。

最新價為1025元，近5日股價上漲4.81%，相關其他電子上漲9.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1752 張
  • 外資買賣超：+2061 張
  • 投信買賣超：-402 張
  • 自營商買賣超：+93 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 81.07億 102% 5%
26/3 76.93億 101% 17%
26/2 65.71億 69% 9%
26/1 60.25億 59% -17%
25/12 72.79億 41% 4%
25/11 69.94億 100% 12%

漢唐(2404-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收漢唐

相關行情

台股首頁我要存股
漢唐1025+0.99%
美元/台幣31.415-0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty