鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-09 11:16

通路商聯強 (2347-TW) 近日舉行法人說明會，受惠於 AI 趨勢從建置期進入擴散期，帶動資料中心與企業 IT 需求大幅成長，今年第一季營收達 1264 億元，創下同期歷史新高 。法人指出聯強規模經濟已成形，且在費用管控得宜下，單季獲利表現遠優於市場預期，展現強大的經營槓桿效應 。

法人指出，聯強第一季稅後純益達 29.5 億元，每股稅後盈餘為 1.77 元，高於原先市場預期近 40% 。這項強勁表現主因是商用與半導體兩大部門在 AI 強力需求驅動下，年成長率分別達到 62% 與 42%，合計營收占比已突破 70%，成為推升業績的主要引擎 。

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聯強四月份營收達 573 億元，持續改寫單月歷史新高，顯示第一季的成長動能正延續至第二季 。針對核心產品線表現，聯強商用部門陸續接獲 AI 伺服器建置案，目前訂單能見度已達第三季，法人預估該部門 2026 年營收成長率將達 74% ；半導體業務則受惠於記憶體與儲存裝置需求轉強，客戶備貨積極，預期未來兩年將維持高度成長態勢 。

在營運效率方面，聯強透過數位智慧平台提高管理效率，近年員工人數持續下滑，成功控制營運費用支出 。法人預期隨規模經濟擴大，聯強 2026 年費用率下滑，營業利益及活力都能有所上升。