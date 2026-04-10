鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-10 17:00

通路商聯強 (2347-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收，在 AI 浪潮的助攻下，3 月商用加值與半導體業務連袂衝破 200 億元，帶動整體營收達 561 億元，大幅成長 64%，改寫單月歷史紀錄。累計第一季營收 1,263 億元，亦創下單季歷史新高，並較去年同期成長 38%。

聯強 3 月營收 561 億元，月增 88.6%、年增 64%；累計第一季營收 1,263 億元，亦創下單季歷史新高，並較去年同期成長 38%。

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從業務領域角度，3 月與首季聯強四大業務同步成長。其中商用加值業務 3 月營收 232 億元，第一季營收 438 億元，雙雙改寫歷史新高紀錄，並分別大幅成長 132% 與 63%。成長主要受惠 AI 應用進入擴展與普及週期，帶動對資料中心產品如 AI 伺服器、存儲系統、網通等的龐大需求。此外雲端軟體服務在第一季也創下單季歷史新高，並大幅成長近 4 成。

半導體業務同樣受惠於 AI 建置熱潮，以及供應鏈對記憶體、SSD 與硬碟的積極備貨，3 月與第一季營收也同步創下歷史新高紀錄，其中第一季營收首度突破 500 億元大關，來到 508 億元，年增 42%。

在終端消費市場部分，雖然面臨原物料短缺與價格大幅上漲的壓力，但聯強資訊消費業務第一季仍然有將近１成的年增，來到 282 億元，尤其個人電腦產品在第一季更大幅成長超過 3 成。而通訊業務也以 22% 的年增，創下自 2018 年以來的同期新高紀錄，達 63 億元。

從亞太各區域來看，以台灣、大陸與印尼的表現最為亮眼。台灣首季營收改寫歷史單季新高紀錄，年成長高達 81%。大陸逐步走出去年營運谷底，今年以來逐月走揚，累計第一季大幅年增 47%，為 2013 年以來的同期新高。印尼則持續強勁的成長動能，第一季創下連八季創高的紀錄，年增 20%。