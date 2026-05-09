鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-09 11:47

網通廠啓碁 (6285-TW) 本周股價表現強勁，自 5 月 4 日至 5 月 8 日單周漲幅達 14.58%，5 月 8 日終場收在 247.5 元；啓碁日前指出，儘管第一季受到工作天數較少與缺料限制，但營收已回升至高檔水準，將在 2-3 年內營收將衝刺 50 億美元（約新台幣 1500 億元）。

啓碁 2026 年第一季毛利與稅後淨利皆較去年同期明顯成長，營運狀況維持正常且健康。隨著營運規模持續擴大，公司預期第二季營收有機會取得更好的成績，並將克服零組件缺料與材料漲價等不確定因素。

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在產品結構方面，啓碁目前以電信營運商、車用與企業端為三大核心族群，營收佔比分別約為 40%、30% 與 30% 以上。谢宏波表示，目前美國市場營收佔比約 67%，未來將持續開發歐亞地區業務，目標將歐亞營收佔比提升至三分之一以上。

針對技術布局，啓碁將推動產品 AI 化並運用 AI 工具提升生產力，產品線涵蓋 Wi-Fi 7、5G 低軌衛星、車載通訊模組及先進駕駛輔助系統。謝宏波提到，Wi-Fi 7 目前仍處於早期階段，但預計在 2026 年至 2027 年將成為市場主流。

為因應客戶需求，啓碁今年資本支出預算落在 25 億至 30 億元之間，主要用於生產自動化設備與廠房興建。其中越南廠第三期工程與宿舍預計於明年完工，同時也正積極擴充墨西哥廠產能，以支應北美客戶的強勁需求。