鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-26 13:49

毫米波廠稜研科技 (7812-TW)，已向臺灣證券交易所遞件申請股票創新板上市，成為民國 115 年度首家申請創新板掛牌之企業 。證交所對此表示，稜研科技的上市申請象徵臺灣通訊實力已由地面基建跨足低軌衛星與國防感測，具體展現國家扶植前瞻科技邁向資本市場並加速規模化商用的施政決心 。

稜研目前仍處於研發投入的虧損階段，但董事長張書維強調，民國 115 年將是公司在軍工、衛星等產品線進入驗證的關鍵年 。隨著多項專案進入最後測試階段，法人預期今年營收將維持雙位數成長，且下半年將推出共用型無人載具通訊模組，透過軟體定義頻率技術爭取全球軍規商機，明年則有望全面啟動量產拉貨並實現轉虧為盈。

‌



在國防與衛星業務的具體進展上，稜研科技已成功切入中東「鐵穹」防禦系統供應鏈，且相關長約達 8 年以上。公司緊抓國防客戶重視供應鏈去紅化的趨勢，目標在兩年內將材料在地化比率拉高至 70%。同時，公司也將衛星通訊視為第一優先順位，正與全球衛星數據機大廠 Comtech 合作開發衛星酬載關鍵模組，計畫將技術由地面站往太空延伸，力拚成為衛星終端設備的事實標準。