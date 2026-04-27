鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-27 15:48

研調機構 TrendForce 表示，全球行動通訊標準 3GPP Release 17 與 Release 18 持續將衛星通訊納入規範，手機直連衛星（Direct-to-Cell）技術加速成熟，全球衛星業者正積極從傳統「衛星寬頻服務」轉向「手機直連衛星」，預估 2026 年全球手機直連衛星市場規模將成長至 76 億美元，年成長率約 49%，台灣供應鏈廠商，如射頻天線廠耀登 (3138-TW)、RF 前端環節廠商啓碁 (6285-TW) 可望新迎機遇。

TrendForce 表示，手機直連衛星可有效解決偏遠地區無地面基地台的困境，滿足通訊需求，同時大幅提升緊急救援的訊息傳輸效率。在各衛星商中，Starlink 於 MWC 2026 正式推出「Starlink Mobile」服務。透過在較低軌道部署新一代 V2 衛星，大幅提升訊號收發可靠性，將服務範圍從原本的文字訊息擴展至語音通話與影片傳輸。另一家積極布局的 AST SpaceMobile，預計 2026 年在美國與日本正式推出包含簡訊、語音及視訊傳輸在內的完整服務。

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TrendForce 指出，在主要電信業者大力支持下，手機直連衛星不僅用戶數量快速成長，黏著度也不斷提升，用戶類型更從個人擴展至企業用戶。其中，美國偏遠地區的採礦業者與大型農業企業，因在網路訊號不穩定的環境中仍需即時掌握生產數據，展現強烈的額外訂閱意願，促使 Starlink 與 AST SpaceMobile 初期皆優先聚焦美國市場，以快速累積商業實績。

分析全球手機直連衛星供應鏈，上游聚焦關鍵模組，涵蓋天線、射頻前端與基頻晶片。例如 Anokiwave 提供衛星晶片，Analog Devices、Qorvo 供應射頻模組；而 Starlink、AST SpaceMobile 則自行開發基頻模組，以克服太空通訊的高延遲問題。供應鏈中游為衛星內基地台與系統整合，通常由零組件廠提供模組後，交由 Starlink、AST SpaceMobile 進行整體的衛星系統整合。下游為手機與電信服務端，由 Samsung、Google、Vivo 等品牌導入 Qualcomm 或 MediaTek 的衛星通訊晶片，並由電信商推出對應的手機直連衛星服務方案。