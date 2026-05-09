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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對上銀(2049-TW)做出2026年EPS預估：中位數由6.94元上修至7.65元，其中最高估值9.62元，最低估值5.19元，預估目標價為301元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|9.62(8.86)
|13.79
|12.49
|最低值
|5.19(5.19)
|6.42
|8.98
|平均值
|7.37(7.13)
|9.29
|10.52
|中位數
|7.65(6.94)
|9.04
|10.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30,218,000
|36,445,000
|37,320,320
|最低值
|26,139,160
|28,011,630
|32,851,000
|平均值
|27,706,770
|31,025,590
|34,348,550
|中位數
|27,840,000
|30,726,860
|34,162,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,525,866
|1,971,948
|2,034,748
|4,479,381
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,262,638
|24,391,684
|24,632,772
|29,314,648
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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