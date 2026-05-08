鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至28.65元，預估目標價為1522.5元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台燿(6274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由27.04元上修至28.65元，其中最高估值37.36元，最低估值19.97元，預估目標價為1522.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|37.36(37.36)
|85.82
|150.64
|最低值
|19.97(19.97)
|33.41
|48.82
|平均值
|28.42(27.83)
|50.65
|92.49
|中位數
|28.65(27.04)
|47.72
|95.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62,251,880
|115,123,380
|187,065,700
|最低值
|41,125,000
|61,320,000
|114,086,000
|平均值
|53,064,370
|83,329,100
|139,614,430
|中位數
|54,515,500
|82,553,000
|128,110,440
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,409,149
|2,604,368
|823,435
|1,261,424
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,340,235
|23,070,425
|16,002,537
|18,472,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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