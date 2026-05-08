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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至28.65元，預估目標價為1522.5元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台燿(6274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由27.04元上修至28.65元，其中最高估值37.36元，最低估值19.97元，預估目標價為1522.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值37.36(37.36)85.82150.64
最低值19.97(19.97)33.4148.82
平均值28.42(27.83)50.6592.49
中位數28.65(27.04)47.7295.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值62,251,880115,123,380187,065,700
最低值41,125,00061,320,000114,086,000
平均值53,064,37083,329,100139,614,430
中位數54,515,50082,553,000128,110,440

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,409,1492,604,368823,4351,261,424
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,340,23523,070,42516,002,53718,472,128

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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