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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至5.45元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.15元上修至5.45元，其中最高估值8.36元，最低估值1.1元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.36(8.36)7.6610.718.88
最低值1.1(1.1)1.51.853.31
平均值5.08(4.89)4.074.825.2
中位數5.45(5.15)4.123.824.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值103.04億91.38億106.77億88.57億
最低值65.78億65.32億64.31億78.28億
平均值86.00億81.70億82.79億83.15億
中位數85.96億82.77億83.83億82.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.5911.029.252.273.99
營業收入79.85億110.75億82.79億97.37億89.20億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPA

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