鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-09 11:27

加權指數 5/8 震盪收黑，但本周仍大漲 2677.3 點、漲幅 6.88%，上市股票總市值達 135.7 兆元。投信法人指出，雖然大盤有季線乖離率過大疑慮，但若價量配合得宜、未出現爆量長黑 K 之前，仍可維持正向看法，目前偏多格局不變，操作上仍應以 AI 供應鏈為主。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，台灣製造業 PMI 明顯回到 50 榮枯線之上並持續走高，接單、生產與產能利用同步改善，其中科技製造相關產業受惠 AI、半導體與資通訊需求，成為本波景氣回升的核心動能。此外，外銷訂單年增率連 14 紅，年增率更高達 65.9%，其中涵蓋 AI、半導體與電子零組件相關領域的電子產品、資訊通信年增率相對突出。

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儘管美伊衝突持續反覆干擾市場，不過，王偉哲分析，在該影響性遞減、台股受惠 AI 基本面加持、資金行情推升等，無損台股持續創的動能，加上下週川習會將登場，且 5 月中下旬尚有輝達財報和 Google I/O 開發大會、6 月初 Computex 等科技大展即將登場，有眾多題材加溫，預估台股將維持強勢震盪盤堅格局。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近來市場在市場持續對中東反覆的情勢鈍化、美國科技股走勢強勁以及台美財報題材等帶動下，台股動能充沛；像是 4 月營收、部分公司法說會與已公布第一季財報內容表現較佳者，近期均有亮眼表現。

蕭惠中表示，這些表現相對亮眼的族群，包括晶圓代工、IC 設計、AI、PCB 相關族群、記憶體、電源供應器、機殼、被動元件、矽晶圓等。在資金充沛的情況下，盤面類股快速輪動，且不斷推升大盤；4 月單月大漲超過 7200 點，5 月迄今延續並已大漲超過 3000 點，台股後市仍可期。

蕭惠中表示，整體來看，台股在急漲後進入高檔整理階段，隨著財報陸續揭曉，利多消息出籠後，部分短線累積較大漲幅的標的也面臨而獲利了結，致使盤面上整理呈現個股輪動態勢；另一方面，AI 算力競賽引爆包括高速傳輸銅箔基板 (CCL) 需求大幅擴張，其他相關零組件也呈現供應吃緊。