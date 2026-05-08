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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至45.83元，預估目標價為2,400.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2026年EPS預估：中位數由46.8元下修至45.83元，其中最高估值53.62元，最低估值31.7元，預估目標價為2,400.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值53.62(53.62)71.23115.9161.19
最低值31.7(39.74)50.6375.81132.7
平均值44.72(46.56)63.6890.34146.95
中位數45.83(46.8)64.9391.46146.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值421.18億570.91億676.81億734.47億
最低值364.41億431.08億541.44億725.29億
平均值393.99億492.62億593.50億731.05億
中位數394.11億492.29億596.44億733.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.679.5719.6437.6939.40
營業收入70.69億105.37億144.73億207.77億288.93億

詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMELI

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