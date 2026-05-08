鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至45.83元，預估目標價為2,400.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2026年EPS預估：中位數由46.8元下修至45.83元，其中最高估值53.62元，最低估值31.7元，預估目標價為2,400.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|53.62(53.62)
|71.23
|115.9
|161.19
|最低值
|31.7(39.74)
|50.63
|75.81
|132.7
|平均值
|44.72(46.56)
|63.68
|90.34
|146.95
|中位數
|45.83(46.8)
|64.93
|91.46
|146.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|421.18億
|570.91億
|676.81億
|734.47億
|最低值
|364.41億
|431.08億
|541.44億
|725.29億
|平均值
|393.99億
|492.62億
|593.50億
|731.05億
|中位數
|394.11億
|492.29億
|596.44億
|733.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.67
|9.57
|19.64
|37.69
|39.40
|營業收入
|70.69億
|105.37億
|144.73億
|207.77億
|288.93億
詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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